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СБУ разоблачила взяточническую схему в филиале "Укрзализныци" – двое задержаны

Среда, 14 июня 2017, 14:36

Отдельных руководителей филиала "Энергосбыт" публичного акционерного общества "Укрзализныця" уличили в систематическом получении взяток с предпринимателей.

Как сообщает Служба безопасности Украины, чиновники разработали коррупционный механизм предоставления услуг коммерческим структурам.

Реальные объемы потребленной клиентами электроэнергии снижали, только треть объемов они платили официально на счета "Энергосбыта", треть поступала злоумышленникам в качестве взятки, а остальные предприниматели экономили.

По официальным данным, тарифы филиала "Энергосбыт" ниже расценок облэнерго, отмечает СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали в Виннице начальника регионального узла и одного из руководителей киевского подразделения "Энергосбыта" при получении 250 тысяч гривен от бизнесмена за заключение коррупционной сделки на поставку электроэнергии.

СБУ разоблачила взяточническую схему в филиале
СБУ разоблачила взяточническую схему в филиале "Укрзализныци"
СБУ

Во время обысков в офисе филиала "Энергосбыт" в Киеве, структурных подразделениях в Винницкой области и по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили документацию, подтверждающую функционирования в филиале "Укрзализныци" "постоянной структурированной системы получения взяток в особо крупных размерах".

 

У одного из задержанных правоохранители изъяли так называемую "черную кассу" "Энергосбыта", почти миллион гривен и "черную" бухгалтерию по учету полученных средств.

 

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

 
Как наживались в "Энергосбыте"
СБУ

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению организаторов и участников коррупционного механизма в руководстве ПАО "Укрзализныця" и филиала "Энергосбыт".

 

По материалам СБУ будет также инициировано проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности филиала "Энергосбыт" и энергоаудита ПАО "Укрзализныця".

Темы: УкрзализныцявзяткакоррупцияСБУ
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