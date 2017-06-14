Савченко пояснила, що робила у суді у справі Онищенка

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Середа, 14 червня 2017, 18:50

Народний депутат Надія Савченко заявила, що народний депутат-втікач Олександр Онищенко ще у грудні 2016 року звернувся до неї із проханням розібратися, чи є політично вмотивованою справа щодо нього.

Про це вона сказала у коментарі журналістам у Солом'янському райсуді Києва, пише Укрінформ.

"Звернення Онищенка як громадянина України до мене було ще в грудні. Воно полягає в тому, щоб розібратися в політичній мотивованості його переслідування", - розповіла Савченко.

Як відомо, Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

В СБУ заявили також про початок досудового слідства щодо Онищенка за ознаками державної зради. У липні 2016-го Онищенко виїхав з України після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт.

Теми: Савченко суд Онищенко
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