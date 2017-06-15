Сенат США затвердив нові санкції проти Кремля

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Четвер, 15 червня 2017, 00:14

Сенат Сполучених Штатів Америки ухвалив законопроект про запровадження нового пакета санкцій проти Росії.

Про це з посиланням на агентство AP пише DW.com.

Нові обмежувальні заходи були ухвалені у відповідь на ймовірне втручання Кремля у президентську виборчу кампанію у США минулого року, а також за анексію Криму та підтримку уряду Сирії.

Як повідомлялося, нові санкції передбачається запровадити проти корумпованих російських представників та осіб, причетних до порушень прав людини, постачання зброї уряду президента Сирії Башара Асада та кібератак "від імені російського уряду".

Передбачено також запровадження нових санкцій проти ключових елементів російської економіки - гірничодобувної промисловості, металургії, суднобудування і залізниць.

При цьому в документ внесено положення, які не дозволять президенту скасувати або пом'якшити санкції проти Росії без узгодження з Конгресом.

Закон був ухвалений практично одноголосно - 97 сенаторів проголосували "за", водночас "проти" висловилися лише двоє.

Теми: санкції США Росія
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