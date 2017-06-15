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Сенат США утвердил новые санкции против Кремля

Четверг, 15 июня 2017, 00:14
Сенат США утвердил новые санкции против Кремля

Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект о введении нового пакета санкций против России.

Об этом со ссылкой на агентство AP пишет DW.com.

Новые ограничительные меры были приняты в ответ на возможное вмешательство Кремля в президентскую избирательную кампанию в США в прошлом году, а также за аннексию Крыма и поддержку правительства Сирии.

Как сообщалось, новые санкции предполагается ввести против коррумпированных российских представителей и лиц, причастных к нарушениям прав человека, поставкам оружия правительству президента Сирии Башара Асада и кибератакам "от имени российского правительства".

Предусмотрено также введение новых санкций против ключевых элементов российской экономики - горнодобывающей промышленности, металлургии, судостроения и железных дорог.

При этом в документ внесены положения, которые не позволят президенту отменить или смягчить санкции против России без согласования с Конгрессом.

Закон был принят практически единогласно - 97 сенаторов проголосовали "за", при этом "против" высказались только двое.

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Темы: санкцииСШАРосcия
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