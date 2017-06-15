Білорусь відмовилася від російського рубля в якості резервної валюти

31 перегляд
0
Четвер, 15 червня 2017, 04:03

Білорусь відмовилася від російського рубля, вивівши його зі складу золотовалютних резервів.

Про це йдеться в прес-релізі білоруського регулятора, пише DW.com.

Національний банк Білорусі з 1 липня виводить російський рубль зі складу золотовалютних резервів і повністю переходить на міжнародні стандарти при розрахунку.

З 2004 року Нацбанк публікував показники резервів, розраховуючи їх відразу двома способами: за національною методикою і методикою, що спирається на стандарти МВФ.

Національні стандарти включали до складу резервів не тільки російський рубль, який не розглядається МВФ в якості резервної валюти, а й дорогоцінні камені і метали, що не належать до монетарного золота.

Перехід на міжнародні стандарти, як йдеться в заяві регулятора, допоможе вдосконалити управління золотовалютними резервами, а також досвід, отриманий "в ході участі в Програмі з консультування та управління резервами Світового банку, рекомендацій МВФ і практики управління офіційними резервними активами центральними банками інших держав".

На 1 червня резерви Білорусії, розраховані за міжнародними стандартами, становили 5,2 млрд доларів, за національними - 5,6 млрд доларів.

Теми: Білорусь Росія валюта
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трамп продовжив санкції проти влади Білорусі 14 червня 2017, 09:53
Порошенко присвоїв білорусу Жизневському звання Героя України 13 червня 2017, 16:00
Білорусь надала 58 тонн гуманітарної допомоги для Донбасу 12 червня 2017, 14:16
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Нардеп Барна потрапив у лікарню після ДТП з трамваєм -ЗМІ
Клімкін підтвердив зустріч Порошенка з Трампом
Сенат США затвердив нові санкції проти Кремля
У Сан-Франциско співробітник компанії відкрив стрілянину по колегах
Усі новини
Фото

Спільні простори і тотальне стеження: якими будуть офіси майбутнього

Інтерв'ю

Едгар Вінницький: Граю на вулиці, щоб з’явилося покоління відкритих людей