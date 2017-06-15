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Білорусь відмовилася від російського рубля в якості резервної валюти

Четвер, 15 червня 2017, 04:03

Білорусь відмовилася від російського рубля, вивівши його зі складу золотовалютних резервів.

Про це йдеться в прес-релізі білоруського регулятора, пише DW.com.

Національний банк Білорусі з 1 липня виводить російський рубль зі складу золотовалютних резервів і повністю переходить на міжнародні стандарти при розрахунку.

З 2004 року Нацбанк публікував показники резервів, розраховуючи їх відразу двома способами: за національною методикою і методикою, що спирається на стандарти МВФ.

Національні стандарти включали до складу резервів не тільки російський рубль, який не розглядається МВФ в якості резервної валюти, а й дорогоцінні камені і метали, що не належать до монетарного золота.

Перехід на міжнародні стандарти, як йдеться в заяві регулятора, допоможе вдосконалити управління золотовалютними резервами, а також досвід, отриманий "в ході участі в Програмі з консультування та управління резервами Світового банку, рекомендацій МВФ і практики управління офіційними резервними активами центральними банками інших держав".

На 1 червня резерви Білорусії, розраховані за міжнародними стандартами, становили 5,2 млрд доларів, за національними - 5,6 млрд доларів.

Теми: БілорусьРосіявалюта
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