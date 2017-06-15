На Донбас їде черговий "гумконвой" з РФ

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Четвер, 15 червня 2017, 06:49

Колона вантажівок нібито з гуманітарною допомогою для Донбасу висунулася в бік неконтрольованої Україною частини кордону.

Про це повідомляє МНС Росії.

Колона пройде в два пункти призначення - Луганської та Донецької областей України. Перед прибуттям на державний кордон, колона розділиться на дві частини.

Як стверджують в російському МНС, автомобілі нібито везуть понад 500 тонн гуманітарних вантажів, серед яких дитячі продуктові набори та медикаменти.

Як відомо, в'їзд російських вантажівок на територію України здійснюється з грубими порушеннями міжнародного та українського законодавства. Це вже 66-й "гумконвой" з РФ, що незаконно перетинає український кордон через неконтрольовані ділянки.

Попередній 65-й "гумковой" вторгся на територію України 25 травня. У вантажівках нібито перевозили продукти харчування, літературу і медикаменти. Однак, з огляду на те, що вантаж переміщувався в закритих упаковках, прикордонникам не вдалося отримати достеменну інформацію про його вміст.

Теми: Донбас кордон Росія
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