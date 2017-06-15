На Донбасс едет очередной "гумконвой" из РФ

720 просмотров
0
Четверг, 15 июня 2017, 06:49

Колонна грузовиков якобы с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась в сторону неконтролируемой Украиной части границы.

Об этом сообщает МЧС России.

Колонна проследует в два пункта назначения – Луганскую и Донецкую области Украины. Перед прибытием на государственную границу, колонна разделится на две части.

Как утверждают в российском МЧС, автомобили якобы везут более 500 тонн гуманитарных грузов, среди которых детские продуктовые наборы и медикаменты.

Как известно, въезд российских грузовиков на территорию Украины осуществляется с грубыми нарушениями международного и украинского законодательства. Это уже 66-й "гумконвой" из РФ, незаконно пересекающий украинскую границу через неконтролируемые участки.

Предыдущий 65-й "гумковой" вторгся на территорию Украины 25 мая. В грузовиках якобы перевозили продукты питания, литературу и медикаменты. Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, пограничникам не удалось получить доподлинную информацию о его содержимом.

Темы: Донбасс граница Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ГПУ раскрыла схему, как товары из Украины попадали в оккупированный Донецк 14 июня 2017, 17:46
Турчинов надеется, что Рада до каникул примет альтернативу АТО 14 июня 2017, 16:11
На "Чонгаре" задержали женщину с Донбасса с "паспортом" оккупантов 14 июня 2017, 11:09
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Хроника 15 июня. В Донецке протестуют против войны, а в МИД поют о Путине
В результате артобстрела Сухой Балки боевиками погиб местный житель
Фирсов: мать Асеева, который исчез в Донецке, не выходит на связь
Нардеп Барна попал в больницу после ДТП с трамваем - СМИ
Все новости
Фото

NASA заметило "бирюзовые вихри" в Черном море

Интервью

Писательница Сюзанна Шолль: Нет никакой русской души