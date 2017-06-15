Путін готовий задіяти всі засоби, щоб не повертати Крим

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Четвер, 15 червня 2017, 10:27

Росія буде відстоювати свою присутність в анексованому Криму всіма можливими способами, попередив російський президент Володимир Путін.

Про це він сказав в інтерв'ю режисеру Оліверу Стоуну, яке записували з липня 2015 року до лютого 2017 року, повідомляє ТАСС

Третю серію фільму Стоуна, що ґрунтується на інтерв'ю з Путіним, показали на американському телеканалі Showtime.

"Після того, як Крим став повноцінною частиною Росії, наше ставлення до цієї території кардинальним чином змінилося, і якщо ми бачимо загрозу для своєї території, ми будемо захищати її всіма доступними нам засобами", – заявив президент РФ.

При цьому Путін не відступав від російської легенди:

"Це не ми вирішили приєднати Крим, це люди, які проживають у Криму, вирішили приєднатися до Росії. Парламент, обраний ще за українським законом, – абсолютно легітимний парламент Криму, – оголосив про референдум. Парламент Криму проголосував переважною кількістю голосів за приєднання до Росії".

За його словами, Росія лише створила умови, "щоб люди могли прийти на вибори".

"У нас не було там жодних бойових дій, там ніхто не стріляв, ніхто нікого не вбивав", – запевняв Стоуна Путін.

Як відомо, Росія почала анексію Криму в лютому 2014 року, а 16 березня – за присутності збільшеного військового контингенту РФ і "козаків" у АРК – провела незаконний референдум, у якому не брали участь більшість кримських татар і багато проукраїнськи налаштованих громадян.

Україна і Захід не визнали референдум, на підставі якого Росія 18 березня 2014 року "приєднала" півострів до території РФ.

Незважаючи на в цілому безкровний вихід українських військових з АРК, 6 квітня 2014 року українського майора Станіслава Карачевського розстріляли з автомата в гуртожитку в Новофедорівці в ході конфлікту між українськими офіцерами і російськими солдатами.

Пізніше окупаційна влада почали порушувати справи проти кримських татар та інших українських патріотів, які залишилися в Криму, а багатьом на материку заборонили в'їзд в РФ.

Олена Рощенко, УП

Теми: Крим анексія Путін Росія
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