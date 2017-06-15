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Путин готов задействовать все средства, чтобы не возвращать Крым

Четверг, 15 июня 2017, 10:27

Россия будет отстаивать свое присутствие в аннексированном Крыму всеми возможными способами, предупредил российский президент Владимир Путин.

Об этом он сказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, которое записывали с июля 2015-го по февраль 2017 года, сообщает ТАСС

Третью серию фильма Стоуна, основанного на интервью с Путиным, показали на американском телеканале Showtime.

"После того, как Крым стал полноценной частью России, наше отношение к этой территории кардинальным образом изменилось, и если мы видим угрозу для своей территории, мы будем защищать ее всеми доступными нам средствами", – заявил президент РФ.

При этом Путин не отступал от российской легенды:

"Это не мы решили присоединить Крым, это люди, проживающие в Крыму, решили присоединиться к России. Парламент, избранный еще по украинскому закону – абсолютно легитимный парламент Крыма – объявил о референдуме. Парламент Крыма проголосовал подавляющим числом голосов за присоединение к России".

По его словам, Россия лишь создала условия, "чтобы люди могли прийти на выборы".

"У нас не было там никаких боевых действий, там никто не стрелял, никто никого не убивал", – уверял Стоуна Путин.

Как известно, Россия начала аннексию Крыма в феврале 2014 года, а 16 марта – в присутствии увеличенного военного контингента РФ и "казаков" в АРК – провела незаконный референдум, в котором не участвовали большинство крымских татар и многие проукраински настроенные граждане.

Украина и Запад не признали референдум, на основании которого Россия 18 марта 2014 года "присоединила" полуостров к территории РФ.

Несмотря на в целом бескровный выход украинских военных из АРК, 6 апреля 2014 года украинского майора Станислава Карачевского расстреляли из автомата в общежитии в Новофедоровке в ходе конфликта между украинскими офицерами и российскими солдатами.

Позже оккупационные власти начали возбуждать дела против оставшихся в Крыму крымских татар и других украинских патриотов, а многим на материке запретили въезд в РФ.

Алена Рощенко, УП

Темы: КрыманнексияПутинРосcия
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