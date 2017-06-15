Барна запевняє, що був тверезим, але вину в ДТП визнає

Нардеп Олег Барна визнав, що є винуватцем ДТП вночі середи у Києві.

Про це він сказав в ефірі "112 Україна".

"Це моя провина. Не побачив (трамвая, - ред.), тому що затулила машина, яку я обганяв", - сказав Барна.

Також нардеп каже, що на час аварії був тверезим.

"До мене підійшли (правоохоронці, - ред.), я розписався, що даю погодження на все. Брали кров. Усе нормально. Закон має бути для всіх, всі мають бути рівні перед законом", - заявив Барна.

Він також розповів, що нормально почувається

"Почуваюся нормально, все добре. Відпочиваємо, спимо, лікуємося. Дякую богу, що ніхто постраждав", - зазначив він.

Як повідомлялося, генеральне управління Національної поліції Києва відкрило кримінальне провадження через ДТП у середу вночі за участю нардепа Олега Барни.

Вночі 14 червня нардеп Олег Барна потрапив у ДТП на площі Перемоги в Києві. Його машина влетіла в трамвай.