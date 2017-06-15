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Поліція відкрила провадження за фактом ДТП з Барною

Четвер, 15 червня 2017, 11:21

Генеральне управління Національної поліції Києва відкрило кримінальне провадження через ДТП у середу вночі за участю нардепа Олега Барни.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГУНП у м. Києві.

"Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У поліції також зазначають, що Барна отримав травми та його госпіталізували.

"Наразі народний обранець перебуває у медичному закладі на стаціонарному лікуванні. Інших потерпілих немає", - зазначає перс-служба поліції.

Окрім того, у повідомленні йдеться, що нардеп перебував на автомобілі "Шкода". Водночас у його електронній декларації зазначено, що він та його члени сім’ї володіють лише "Фордом" 1987 року випуску.

Як повідомлялося, вночі 14 червня нардеп Олег Барна потрапив у ДТП на площі Перемоги в Києві. Його машина влетіла в трамвай.

Українська правда

Теми: ДТПКиївВерховна Рада
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