Большинству россиян нравится политика РФ под санкциями

Большинство россиян по-прежнему уверены, что РФ должна продолжать свою политику, несмотря на западные санкции.



Об этом говорится в сообщении российского "Левада-Центра".



Сейчас так считают 70% россиян против 65% в ноябре 2015 года,



Согласно результатам опроса, проведенного 19-22 мая среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ, искать компромисс и идти на уступки, чтобы выйти из-под санкций, предлагает каждый пятый (19% против 26% в 2015 году).



Затруднились с ответом 10% участников опроса.



В том, что Европейский Союз летом этого года продлит санкции против России, не сомневается каждый второй (57%).



Почти одинаковое количество респондентов верят в то, что санкции не будут продолжаться (20%) или затрудняются с прогнозом на этот счет (22%).



Украинская правда