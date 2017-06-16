Сенат США вніс правки до проекту закону про нові санкції проти Росії

Сенат США затвердив законопроект про санкції проти Росії і Ірану, внісши кілька поправок до схваленого напередодні документу про посилення штрафних заходів проти РФ.

Про це пише DW.com.

Відповідно до першої правки, санкції не торкнуться співпраці по лінії NASA і комерційних космічних запусків, оскільки при виробництві американських ракет Atlas V і Antares використовуються російські ракетні двигуни, повідомляє інтернет-сайт телеканалу CNN.

Друга поправка підтверджує стратегічну важливість і прихильність США 5-й статті Статуту НАТО, згідно з якою напад на одну з держав Північноатлантичного альянсу вважається агресією проти всього блоку.

Крім нових штрафних заходів проти Росії, законопроект розширює санкції проти Ірану. Схвалений сенатом документ також дозволяє Конгресу США піддати перевірці будь-яке рішення Білого дому про припинення або скасування заходів санкцій.

"Остаточним арбітром в питанні про ослаблення санкцій в разі необхідності буде не президент, а Конгрес. Будь-яка думка президента про те, що він зможе зняти санкції самостійно, завдяки цьому закону стане неможливою", - заявив сенатор Чак Шумер.

Санкції проти Москви стали відповіддю на її втручання в кампанію з виборів президента США в 2016 році, а також за анексію Росією українського півострова Крим і дії РФ в Сирії, уточнює CNN. Закон вступить в силу тільки після того, як його схвалить Палата представників і підпише президент США Дональд Трамп.