Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенат США вніс правки до проекту закону про нові санкції проти Росії

П'ятниця, 16 червня 2017, 02:40
Сенат США вніс правки до проекту закону про нові санкції проти Росії

Сенат США затвердив законопроект про санкції проти Росії і Ірану, внісши кілька поправок до схваленого напередодні документу про посилення штрафних заходів проти РФ.

Про це пише DW.com.

Відповідно до першої правки, санкції не торкнуться співпраці по лінії NASA і комерційних космічних запусків, оскільки при виробництві американських ракет Atlas V і Antares використовуються російські ракетні двигуни, повідомляє інтернет-сайт телеканалу CNN.

Друга поправка підтверджує стратегічну важливість і прихильність США 5-й статті Статуту НАТО, згідно з якою напад на одну з держав Північноатлантичного альянсу вважається агресією проти всього блоку.

Крім нових штрафних заходів проти Росії, законопроект розширює санкції проти Ірану. Схвалений сенатом документ також дозволяє Конгресу США піддати перевірці будь-яке рішення Білого дому про припинення або скасування заходів санкцій.

"Остаточним арбітром в питанні про ослаблення санкцій в разі необхідності буде не президент, а Конгрес. Будь-яка думка президента про те, що він зможе зняти санкції самостійно, завдяки цьому закону стане неможливою", - заявив сенатор Чак Шумер.

Санкції проти Москви стали відповіддю на її втручання в кампанію з виборів президента США в 2016 році, а також за анексію Росією українського півострова Крим і дії РФ в Сирії, уточнює CNN. Закон вступить в силу тільки після того, як його схвалить Палата представників і підпише президент США Дональд Трамп.

Теми: санкціїСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
санкції
До свіжого санкційного списку США через допомогу Росії потрапила сербська компанія
ЄС ухвалив новий режим санкцій проти Ірану, що вдарить по виробництву безпілотників
Санкції проти топ-посадовців РФ і двох посіпак Пригожина запровадили США
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: