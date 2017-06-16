ГПУ викрила схему, за якою за два місяц в ОРДО вивели 116 млн

Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури припинив схему, за якою за останні два місяці вивели 116 мільйонів гривень з України в ОРДО.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

"Слідчими та оперативними співробітниками установлено низку підприємств, зареєстрованих на підконтрольній Україні території, які за фіктивними договорами перераховували кошти на вигаданих фізичних осіб, що у подальшому великими сумами знімалися в банківських установах України мешканцями ОРДЛО", - йдеться у повідомленні.

"За останніх 2 місяці в такий спосіб обготівковано та виведено понад 116 млн. грн. На черговій спробі зняття 5 млн. грн. незаконну схему припинено", - зазначає Сарган.

Правоохоронці також затримали мешканця окупованого Донецька, в якого був паспорт з підробленими відомостями про реєстрацію в Києві, а також документи з відтисками печаток терористичної організації, зокрема "правоохоронних органів".

Зараз слідство встановлює всіх причетних та встановлює обставини злочину.

Українська правда