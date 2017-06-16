Головний інспектор Київської митниці, тікаючи від СБУ, спричинив ДТП

Головного державного інспектора управління протидії митним правопорушенням Київської митниці викрили на хабарі.

Про це у п'ятницю повідомляється на сайті СБУ.

Операцію проводили співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою.

Вказується, що силовики задокументували отримання "семи з половиною тисяч доларів США від імпортера побутової техніка за нестворення штучних перешкод при розмитненні товару".

Згідно з інформацією, головного інспектора затримали на околиці Києва поблизу одного з торгівельно-розважальних центрів під час отримання частини хабара.

"Зловмисник намагався на власному автомобілі втекти з місця події, спровокувавши масштабну дорожньо-транспорту пригоду, в якій постраждали громадяни. У ході обшуків за місцем роботи та проживання головного інспектора, співробітники СБ України вилучили велику кількість валюти та записи з відмітками про тримання хабарів від компаній-імпортерів", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших посадовців Київської митниці, задіяних у кримінальній оборудці.

Українська правда