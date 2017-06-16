Главный инспектор Киевской таможни, убегая от СБУ, устроил ДТП

2284 просмотра
0
Пятница, 16 июня 2017, 18:35

Главного государственного инспектора управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни разоблачили на взятке.

Об этом в пятницу сообщается на сайте СБУ.

Операцию проводили сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой.

Указывается, что силовики задокументировали получение "семи с половиной тысяч долларов США от импортера бытовой техники за несоздания искусственных препятствий при растаможивании товара".

Согласно информации, главного инспектора задержали на окраине Киева возле одного из торгово-развлекательных центров во время получения части взятки.

"Злоумышленник пытался на собственном автомобиле скрыться с места происшествия, спровоцировав масштабную дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали граждане. В ходе обысков по месту работы и жительства главного инспектора, сотрудники СБ Украины изъяли большое количество валюты и записи с отметками о содержании взяток от компаний-импортерив", - говорится в сообщении.

Указывается, что сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц Киевской таможни, задействованных в уголовном сделке.

Украинская правда

Темы: Киев таможня СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Раде требуют от Авакова отчета об избиениях на Приирпеньи 16 июня 2017, 16:49
Задержанному по делу Вороненкова объявили подозрение 16 июня 2017, 15:44
Полиция начала задержания по делу убийства Вороненкова 16 июня 2017, 13:09
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В пятницу в зоне АТО погиб украинский военный – штаб
Главный инспектор Киевской таможни, убегая от СБУ, устроил ДТП
Постного арестовали на 2 месяца, залог – 10 миллионов
Насиров может предстать перед судом Британии – посольство
Все новости
Видео

Три события фестиваля Porto Franko, которые нельзя пропустить

Забить все

Истории киевлян с татуировками на лице