Есмінець США зіткнувся з торговим судном біля берегів Японії

Американський есмінець зіткнувся з торговим судном біля берегів Японії.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на військово-морський флот США.

Відзначається, що на борту есмінця може бути багато постраждалих. Ступінь травм персоналу "визначається".

У заяві говориться, що есмінець ВМС США USS Fitzgerald зіткнувся з торговим судном приблизно в 100 км на північний захід від японського міста Йокосука.

Японський телеканал NHK продемонстрував фотографії, зняті повітря, на яких видно, що на американському судні є велика вм'ятина з правого боку.

Військово-морський флот США також заявив, що есмінець звернувся за допомогою до берегової охорони Японії.