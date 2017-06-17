Есмінець США зіткнувся з торговим судном біля берегів Японії

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Субота, 17 червня 2017, 01:41

Американський есмінець зіткнувся з торговим судном біля берегів Японії.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на військово-морський флот США.

Відзначається, що на борту есмінця може бути багато постраждалих. Ступінь травм персоналу "визначається".

У заяві говориться, що есмінець ВМС США USS Fitzgerald зіткнувся з торговим судном приблизно в 100 км на північний захід від японського міста Йокосука.

Японський телеканал NHK продемонстрував фотографії, зняті повітря, на яких видно, що на американському судні є велика вм'ятина з правого боку.

Військово-морський флот США також заявив, що есмінець звернувся за допомогою до берегової охорони Японії.

Теми: США Японія
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