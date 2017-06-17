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Эсминец США столкнулся с торговым судном у берегов Японии

Суббота, 17 июня 2017, 01:41

Американский эсминец столкнулся с торговым судном возле берегов Японии.

Об этом сообщает агентство Reuters cо ссылкой на военно-морской флот США.

Отмечается, что на борту эсминца может быть много пострадавших. Степень травм персонала "определяется".

В заявлении говорится, что эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном примерно в 100 км к юго-западу от японского города Йокосука.

Японский телеканал NHK продемонстрировал фотографии, снятые с воздуха, на которых видно, что на американском судне есть большая вмятина с правой стороны.

Военно-морской флот США также заявил, что эсминец обратился за помощью к береговой охране Японии.

Позже стало известно, что пострадали трое человек – капитан эсминца и два члена экипажа. Они были эвакуированы для оказания медицинской помощи.

Темы: СШАЯпония
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