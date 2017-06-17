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Доба в АТО: 67 обстрілів, 1 військовий ЗСУ загинув, троє поранені

Субота, 17 червня 2017, 07:37
Доба в АТО: 67 обстрілів, 1 військовий ЗСУ загинув, троє поранені

Ситуація в зоні АТО залишається складною, на окремих ділянках обстановка загострилася.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Всього за добу бойовики 67 разів відкривали вогонь, в результаті один український військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення.

На Приморському напрямку терористи 21 раз відкривали вогонь.

"Тут противник вчора з мінометів калібру 120 мм обстрілював оборонні укріплення ЗС України поблизу Богданівки. З 82-мм мінометів бив неподалік Красногорівки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з гранатометів і стрілецької зброї різних калібрів сепаратисти били по опорних пунктах ЗСУ в районі Широкиного, Водяного, Павлопіля, Чермалика, Талаківки і Новотроїцького.

На Донецькому напрямку бойовики били 17 разів.

По силах АТО в передмісті Авдіївки терористи били з танків, мінометів різних калібрів та інших, менш потужних вогневих засобів.

Також з настанням сутінків бойовики інтенсивно обстрілювали з мінометів, в тому числі і заборонених, українські оборонні укріплення в районі Верхньоторецького, Новгородського, Луганського та західніше Троїцького. Крім того з гранатометів різних модифікацій вони вели вогонь в районі Пісків. Неподалік Опитного "працював" снайпер.

На Луганському напрямку зафіксовано 29 обстрілів.

"Зокрема, ситуація дещо загострилась знову в районі Бахмутської траси, де загарбники активно обстрілювали з мінометів, озброєння танків, гранатометів та стрілецької зброї наші опорні пункти поблизу Новотошківського та Кримського", - відзначили в штабі.

Кілька разів з мінометів, БМП і піхотного озброєння сепаратисти також відкривали вогонь по бійцях сил АТО біля Новоалександрівки. Зі стрілецької зброї і гранатометів бойовики били неподалік Станиці Луганської, Донця, Троїцького, Новозванівки і Жовтого.

Теми: АТОЗбройні сили
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