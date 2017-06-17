На окупований Донбас доправили 17 тонн гуманітарки від МКЧХ

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Субота, 17 червня 2017, 10:44

На тимчасово непідконтрольну Україні територію Донецької області доправили 17 тонн гуманітарного вантажу від Міжнародного комітету Червоного Хреста. 

Про це 17 червня повідомили у Держприкордонслужбі України.

За даними ДСУ, автівкою перевозили будівельні матеріали, вантажний автомобіль прослідував на виїзд до тимчасово неконтрольованої території через КПВВ "Новотроїцьке".

Українська правда 

Теми: Донбас гуманітарка
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