У Дніпрі затримали жінку, яка в театрі вдарила молотком бійця АТО

У Дніпрі затримали жінку, яка ударила молотком бійця АТО на виставі в Оперному театрі в жовтні 2016 року.

Про це Радіо Свобода у суботу повідомили в міському відділі поліції.

За даними з поліції, проти неї відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального Кодексу України – умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Як зазначили в поліції, підозрювану доправили до Дніпровського відділу поліції, з нею розпочинають слідчі дії.

Раніше жінка перебувала у розшуку.

У жовтні 2016 року поліція Дніпра порушила кримінальне провадження через інцидент з учасником бойових дій на Донбасі у театрі опери та балету.

За даними поліції, інцидент стався під час антракту вистави: на балконі одна з глядачок, побачивши бійця у формі, накинулась на нього з молотком. Боєць був у театрі разом з дружиною. За словами свідків, жінка "вигукувала щось про "русский мир" і нецензурно облаяла бійця та його дружину".

Як розповіли у поліції, знаряддя злочину – молоток – у жінки вилучили. Окрім того, в сумочці у неї виявили кухонний ніж.

Учасник бойових дій отримав травму голови, рану зашивали у лікарні.

Інцидент мав продовження. З театру опери та балету, де стався інцидент з побиттям учасника бойових дій, звільнили артистку хору Катерину Фондуроко, яка у соціальних мережах писала повідомлення на підтримку дій нападниці.

Загалом експерти відзначали почастішання випадків "побутового сепаратизму" в Дніпрі. Незадовго до того в Дніпрі вояка АТО побили біля приватного закладу харчування за те, що він зробив зауваження персоналу щодо трансляції російського телеканалу.