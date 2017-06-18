Доба в АТО: 66 обстрілів, поранено 5 бійців ЗСУ

Проросійські незаконні збройні формування 66 разів використовували зброю проти українських воїнів, поранення дістали 5 українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Майже третина усіх обстрілів 17 червня відбулась із застосуванням противником важкого артилерійського озброєння. Вкотре загарбники обстріляли й одне з прифронтових селищ.

Приморський напрямок. На цій ділянці впродовж дня противник відкривав вогонь по опорних пунктах сил АТО 28 разів.

Під ворожий вогонь зі 120-мм мінометів вчора потрапили позиції ЗСУ в районі Гранітного, Чермалика та Широкиного. Також по Широкиному окупанти били з танку.

Окрім того, по українських воїнах, котрі тримають оборону біля Новоселівки Другої, орієнтовно, з території тимчасово окупованої Григорівки загарбники випустити майже півтора десятка артилерійських снарядів зі 122-мм гаубиць.

З менш потужних вогневих засобів, гранатометів та стрілецької зброї, бойовики неодноразово відкривали вогонь поблизу Павлополя, Славного, Гнутового, Тарамчука, Талаківки, Водяного, Мар'їнки, Красногорівки.

Близько 18.00 години, російські найманці з мінометів вчергове обстріляли житловий сектор населеного пункту Бердянське, що неподалік Маріуполя. В результаті обстрілу було зруйновано дах та стелю одного з будинків по вулиці Морській. Одна з мін призвела до загоряння будівлі. Також значних пошкоджень зазнали ще декілька споруд, розташовані неподалік епіцентру вибуху ворожого боєприпасу. Минулось без жертв серед місцевого населення.

Донецький напрямок. На цьому напрямку нараховано 17 ворожих збройних провокацій.

Обстрілявши ще на початку минулої доби зі 152-мм артилерійських систем оборонні укріпленнях сил АТО в районі Авдіївки та ділянку території неподалік н.п. Калинове, тут, впродовж дня та ввечері противник неодноразово вів вогонь з танку, мінометів різних калібрів та піхотного озброєння.

Також під досить щільним мінометним вогнем опинились укріплення ЗСУ біля Новгородського.

Окрім того, порушення бандформуваннями умов припинення вогню були зафіксовані в районі Верхньоторецького, Зайцевого, Кам'янки, Новоселівки, Новолуганського. Там окупанти застосовували весь спектр наявного у них неартилерійського озброєння - протитанкові ракетні комплекси, озброєння БМП та БТР, гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Луганський напрямок. Тут зафіксовано 21 факт використання противником зброї проти українських воїнів.

Ситуація ускладнилась вже в другій половині дня та ввечері, коли позиції сил АТО в районі Кримського та Катеринівки неодноразово були обстріляні противником зі 120-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також під ворожий мінометний вогонь 17 червня потрапили укріплення ЗСУ поблизу Троїцького, Трьохізбенки та Старого Айдару.

З менш потужної піхотної зброї, подекуди з озброєння БМП, проросійські бандформування декілька разів били по українських захисниках, котрі тримають оборону неподалік Станиці Луганської, Новоолександрівки й Донця.