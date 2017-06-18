За добу безвізом скористалися більше 5 тисяч українців

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Неділя, 18 червня 2017, 09:40

Протягом доби 17 червня безвізовим режимом з ЄС скористалися більше 5 тисяч українців.

Про це повідомляє в неділю Державна прикордонна служба.

Всього з початку дії безвізового режиму (11 червня) 18 тисяч українців перетинали кордон з країнами ЄС, маючи лише біометричний паспорт без візи.

Прямуючи в країни Європи в рамках безвізових подорожей, 5728 громадян, а це 32%, скористалися авіаційним транспортом. Інші прямували залізницею чи перетинали кордон в автомобільних пунктах пропуску на кордоні з ЄС, більшість з яких на кордоні з Польщею (7500 громадян України) та Угорщиною (2270 громадян України).

З початку впровадження безвізу у перетині кордону відмовлено 22 громадянам України.

Загалом з 11 по 18 червня кордон з країнами ЄС перетнули 441 тисяча громадян України.

Українська правда

Теми: ЄС візи
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