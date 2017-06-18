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За сутки безвизом воспользовались более 5 тысяч украинцев

Воскресенье, 18 июня 2017, 09:40

В течение суток 17 июня безвизовым режимом с ЕС воспользовались более 5 тысяч украинцев.

Об этом сообщает в воскресенье Государственная пограничная служба.

Всего с начала действия безвизового режима (11 июня) 18 тысяч украинцев пересекали границу со странами ЕС, имея только биометрический паспорт без визы.

Направляясь в страны Европы в рамках безвизовых путешествий, 5728 граждан, а это 32%, воспользовались авиационным транспортом. Остальные следовали по железной дороге или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС, большинство из которых на границе с Польшей (7500 граждан Украины) и Венгрией (2270 граждан Украины).

С начала внедрения безвизовых в пересечении границы отказано 22 гражданам Украины.

Всего с 11 по 18 июня границу со странами ЕС пересекли 441 тысяч граждан Украины.

Украинская правда

Темы: ЕСвизы
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