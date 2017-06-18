У Львові позашляховик в'їхав у натовп, є загибла й поранена

У Львові близько 11 ранку неділі біля Храму святого Апостола Андрія Первозванного, що на площі Соборній, автомобіль Land Cruiser в’їхав у натовп людей та перевернувся.

Як повідомляє голова ГО "Варта 1" Ігор Зінкевич, саме в той час з церкви після ранішньої літургії вийшли люди, одна жінка загинула на місці події.

"Одну людину забрала швидка медична допомога, ще одна жінка віком орієнтовно 55 років загинула. На вигляд водій тверезий. За попередньою інформацією, чоловік разом із дружини вийшли із церкви, сів за кермо та переплутав педалі газу та гальма, внаслідок чого здійснив наїзд на металеві стовпці та перекинувся", - розповів Зінкевич.

Водночас, як повідомила УНІАН речник ГУ Нацполіції у Львіській області Світлана Добровольська, подія сталася близько 11.15 на площі біля церкви.

Попередньо встановлено, що 48-річний водій джипа разом з дружиною вийшов після богослужіння з церкви, вони пішли на паркувальний майданчик і сіли в салон авто. Коли іномарка рушила, то раптово збільшила швидкість, виїхала на тротуар біля церкви і перекинулася.

Внаслідок наїзду одна жінка, особа якої встановлюється, загинула на місці події. Наразі відомо про ще одну травмовану перехожу, якій надають допомогу медики. На місці працює слідчо-оперативна група.

За словами Добровольської, водій іномарки наразі не може пояснити причини, чому втратив керування над авто, він припускає, що це сталося через технічну несправність. Всі обставини події з’ясовуються.