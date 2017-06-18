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Во Львове внедорожник въехал в толпу, есть погибшая и раненая

Воскресенье, 18 июня 2017, 13:02
Во Львове внедорожник въехал в толпу, есть погибшая и раненая

Во Львове около 11 утра воскресенья у Храма святого апостола Андрея Первозванного, на площади Соборной, автомобиль Land Cruiser въехал в толпу людей и перевернулся.

Как сообщает председатель ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич, именно в то время из церкви после утренней литургии вышли люди, одна женщина погибла на месте происшествия.

"Одного человека забрала скорая медицинская помощь, еще одна женщина в возрасте ориентировочно 55 лет погибла. С виду водитель трезвый. По предварительной информации, мужчина вместе с женой вышли из церкви, сел за руль и перепутал педали газа и тормоза, в результате чего совершил наезд на металлические столбцы и перевернулся", - рассказал Зинкевич.

В то же время, как сообщила УНИАН пресс-секретарь ГУ Нацполиции во Львовский области Светлана Добровольская, ЧП случилось около 11.15 на площади возле церкви.

Предварительно установлено, что 48-летний водитель джипа вместе с женой вышел после богослужения из церкви, они пошли на парковку и сели в салон авто. Когда иномарка тронулась, то внезапно увеличила скорость, выехала на тротуар возле церкви и перевернулась.

В результате наезда одна женщина, личность которой устанавливается, погибла на месте происшествия. Сейчас известно о еще одной травмированной прохожей, которой оказывают помощь медики. На месте работает следственно-оперативная группа.

По словам Добровольской, водитель иномарки пока не может объяснить причины, почему потерял управление над авто, он предполагает, что это произошло из-за технической неисправности. Все обстоятельства происшествия выясняются.

 
 
 
Фото и видео с сайта Варта-1

Темы: Львов
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