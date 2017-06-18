Бойовики порушили "тишу" 19 разів, вели вогонь із "заборонених" мінометів

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Неділя, 18 червня 2017, 19:25

У неділю бойовики застосовували зброю проти сил АТО 19 разів, поранених та загиблих серед українських військових немає.

Про це 18 червня повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

За даними штабу, 5 обстрілів було здійснено бойовиками із використанням мінометів калібру 120 мм, заборонених "Мінськом".

Понад половини збройних провокацій  зафіксовано на Приморському напрямку. Зокрема, обстріли велися у  напрямку Павлополя, Чермалика,Широкиного, Водяного та Талаківки.

У напрямку Донецька бойовики вели вогонь поблизу Авдіївки, Кам'янки, біля Луганського.

У напрямку Луганська бойовики обстріляли позиції сил АТО поблизу Кримського, били зі станкового протитанкового гранатомету в районі Катеринівки, біля Новоолександрівки вели вогонь зі стрілецької зброї.

Українська правда 

Теми: Донбас АТО зброя Мінські угоди
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