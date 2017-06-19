Порошенко роздав ордени за безвіз. Яценюку теж

1993 перегляди
0
Понеділок, 19 червня 2017, 10:38

Президент Петро Порошенко нагородив екс-прем’єра Арсенія Яценюка за безвіз, зміцнення міжнародного авторитету та внесок у євроінтеграцію України.

Про це йдеться в указі президента 19 червня.

"За значний особистий внесок у реалізацію євроінтеграційних прагнень України, запровадження Європейським Союзом безвізового режиму, зміцнення міжнародного авторитету держави, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня Яценюка Арсенія Петровича", - зазначається в указі.

З таким же поясненням Порошенко нагородив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня колишнього журналіста УНІАНу Сергія Воропаєва (посмертно), директора громадської організації "Інститут світової політики" Гетьманчук Альону, заступника глави Адміністрації президента Костянтина Єлісєєва, міністра МЗС Павла Клімкіна, надзвичайного і повноважного посла Андрія Олефірова, керівника Офісу УНІАН в ЄС Ірину Сомер, голову правління Міжнародного фонду "Відродження", наукового директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка та виконавчого директора громадської організації "Європа без бар’єрів" Ірину Сушко.

Українська правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ЄС на рік продовжив санкції проти окупованого Криму
ЗМІ розповіли деталі нового закону про деокупацію Донбасу
Понад 21 тисяча українців вже скористались безвізом
Хроніка 19 червня. Нова команда Порошенка та перші в’язні совісті Януковича
Усі новини
#СуперТатоМоже

До Дня батька соцмережі хвалять татусів

Фото

NASA помітило "бірюзові вихори" у Чорному морі