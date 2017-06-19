Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко раздал ордена за безвиз. Яценюку тоже

Понедельник, 19 июня 2017, 10:38

Президент Петр Порошенко наградил экс-премьера Арсения Яценюка за безвиз, укрепления международного авторитета и вклад в евроинтеграцию Украины.

Об этом говорится в указе президента 19 июня.

"За значительный личный вклад в реализацию евроинтеграционных стремлений Украины, введение Европейским Союзом безвизового режима, укрепления международного авторитета государства, многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого IV степени Яценюка Арсения Петровича ", - отмечается в сообщении.

С таким же объяснением Порошенко наградил орденом "За заслуги" III степени

журналиста Сергея Воропаева (посмертно), директора общественной организации "Институт мировой политики" Гетьманчук Алену, заместителя главы Администрации президента Константина Елисеева, министра МИД Павла Климкин, чрезвычайного и полномочного посла Андрея Олефирова, руководителя Офиса УНИАН в ЕС Ирину Сомерен, председателя правления Международного фонда "Видродження", научного директора Института евроатлантического сотрудничества Александра Сушко и исполнительного директора общественной организации "Европа без барьеров" Ирину Сушко.

Украинская правда

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
Последние новости
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
Все новости...
Реклама: