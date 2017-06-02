Осмаєв з пораненням в ліву легеню в реанімації

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П'ятниця, 2 червня 2017, 00:30

Адам Осмаєв в результаті нападу на Подолі в Києві отримав поранення в ліву легеню і в даний час знаходиться у важкому стані в реанімації 17-ї лікарні.

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, передає Інтерфакс-Україна.

Чоловік, який напав на нього, також в цій лікарні.

Співрозмовник агентства повідомив, що за кілька днів до нападу на Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву вийшли люди з Франції, які запропонували зняти фільм про його історію, пов'язану замахом, який нібито готувався на президента Росії Володимира Путіна.

"У день замаху пара мала, згідно з домовленостями, прийти в посольство Франції, де нібито мало відбутися підписання контракту на зйомки, а також обговорення деталей візиту до Франції", - розповіло джерело.

Як відомо, 1 червня на Подолі в Києві стріляли в колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву і її чоловіка Адама Осмаєва.

За попередньою інформацією, Осмаєв в результаті стрілянини отримав два поранення. У відповіді Окуєва зробила чотири постріли в нападника.

Правоохоронці розглядають як основну версію скоєння злочину патріотичну позицію подружжя. За фактом замаху на вбивство двох і більше Осіб розпочато кримінальне провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в лютому 2012 року Осмаєв був затриманий в Одесі правоохоронними органами України за підозрою в скоєнні вибуху в одеській квартирі. Слідство також підозрювало, що він разом зі спільником готував замах на президента Росії Володимира Путіна.

Осмаєв неодноразово заявляв про те, що справа проти нього сфальсифікована.

У своїх заявах він відзначав, що не скоював злочинів, в яких він звинувачується, і "навіть не є тим самим Осмаєвим".

Тоді ж, правоохоронні органи повідомляли, що Осмаєв раніше був оголошений в розшук нібито за спробу замаху на Рамзана Кадирова в 2007 році.

Європейський суд з прав людини рекомендував Україні не видавати Осмаєва Росії, після чого Україна вирішила призупинити процес екстрадиції. 19 листопада 2014 роки після більш 2,5 років ув'язнення він був звільнений з-під варти.

У лютому 2015 року Осмаєв став командиром батальйону імені Джохара Дудаєва після загибелі Іси Мунаєва.

Теми: Київ кримінал Путін
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