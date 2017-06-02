Українські бійці 93-ї бригади просунулися в зоні АТО на 1,5 км

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П'ятниця, 2 червня 2017, 12:41

Українські бійці 93-ї окремої гвардійської механізованої Харківської бригади просунулися вперед на відстань близько 1,5 км ближче до Бахмутської траси (Донецька область), де було облаштовано нові позиції.

Про це у п'ятницю повідомляє прес-служба бригади на своїй сторінці у Facebook.

Вказується, що таким чином бійці покращили своє тактичне становище.

"Лінію фронту вдалося трохи вирівняти, а зайняття пануючих висот дозволило краще контролювати противника та мати вигідні умови для оборони", - повідомили у бригаді.

"Після проведення підготовчих заходів та розмінування (а терористи встановили в хаотичному порядку безліч мін та вибухових пристроїв, в тому числі й заборонених міжнародними конвенціями), механізовані підрозділи бригади вийшли вперед, в окремих випадках скоротивши відстань до позицій ворога до 200 метрів, та закріпилися", - сказано у повідомленні.

У бригаді наголосили, що територія, звільнена та взята під контроль військовослужбовцями 93-ї ОМБр, за Мінськими угодами повинна була бути передана Україні, "що й було зроблено українськими воїнами в ході ретельно підготовленої, добре спланованої та реалізованої операції".

Згідно із інформацією втрати серед особового складу з’єднання під час операції відсутні.

Українська правда

Теми: АТО Донбас Мінські угоди
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Коментарі — 1
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IP: 176.108.7.---pyrav02.06.2017 12:55
То добре, так крок за кроком.
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