СММ: інтенсивність вогню зросла, мирних жертв за рік – уже 44

420 переглядів
0
П'ятниця, 2 червня 2017, 14:52

З 22 до 28 травня порушень режиму припинення вогню на сході України стало на 45% більше у порівнянні з тижнем до того.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі за даними станом на 31 травня.

"Після того, як за період із 15 до 21 травня спостерігалося зниження рівня насильства на 40%, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні констатувала погіршення ситуації з безпекою, а саме збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на 45% за період із 22 до 28 травня", – сказано в повідомленні.

Спостерігачам СММ  продовжують погрожувати під час виконання ними обов’язків:

"Наприклад, 17 травня неподалік підконтрольного так званій "ДНР" Докучаєвська з вантажівки військового типу перед автомобілем СMM кинули димоутворювальний пристрій. Ніхто зі співробітників Місії не постраждав, майно не пошкоджено".

Крім того, констатує місія, "цивільне населення продовжує страждати, оскільки озброєні особи, солдати і військова техніка регулярно розміщуються у житлових кварталах та поблизу об’єктів цивільної інфраструктури".

За даними СММ, 15-21 травня одна цивільна особа загинула, ще 5 отримали поранення, а 22-28 травня 9 мирних осіб отримали поранення.

"Попри зниження рівня насильства за період із 15 до 21 травня, спостерігачі СMM підтвердили шість жертв серед цивільного населення, серед яких один загиблий. За період із 22 до 28 травня Місія підтвердила дев’ять жертв серед цивільного населення, всі отримали поранення в результаті обстрілів", – йдеться у звіті.

"Це збільшило кількість підтверджених Місією жертв серед цивільного населення з початку 2017 року до 233 (осіб), 44 з яких – зі смертельними наслідками", – підсумовує СММ ОБСЄ.

Олена Рощенко, УП

Теми: Донбас АТО ОБСЄ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Сили АТО не ведуть активних наступальних дій – штаб 2 червня 2017, 13:45
За незаконні затримання жителів Донбасу покарали 45 силовиків 2 червня 2017, 12:49
Українські бійці 93-ї бригади просунулися в зоні АТО на 1,5 км 2 червня 2017, 12:41
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Хацкевич очолив київське "Динамо"
СММ: інтенсивність вогню зросла, мирних жертв за рік – уже 44
Сили АТО не ведуть активних наступальних дій – штаб
Поліція встановила убивцю радника голови "Укрспирту" – Князєв
Усі новини
6 фільмів червня

"Час хризантем", "Трансформери: Останній лицар" і "Життя кабачка"

#moneycanchallenge

Користувачі соцмереж роблять фото з грішми, щоб допомоги дітям