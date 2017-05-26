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ОБСЄ: За минулий тиждень на Донбасі загинув 1 мирний житель

П'ятниця, 26 травня 2017, 06:08

Заступник глави місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив, що за минулий тиждень на Донбасі загинув один мирний житель, ще п'ятеро були поранені.

Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє "Укрінформ".

"Минулого тижня ми зафіксували шість жертв серед цивільного населення, один з них загинув", - заявив Хуг.

За його словами, на позаминулому тижні місія ОБСЄ зафіксувала п'ятьох загиблих і 11 поранених серед мирного населення.

Теми: ОБСЄДонбас
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