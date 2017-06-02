Суд відмовився змінити запобіжний захід Насірову

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П'ятниця, 2 червня 2017, 16:11

Солом'янський районний суд Києва відмовив відстороненому главі Державної фіскальної служби Роману Насірову у перегляді запобіжного заходу.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в правоохоронних органах.

Згідно із інформацією джерела, Насіров звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного з метою виїзду за межі України на лікування та, відповідно, повернення внесеної застави.

Суд відмовив у зміні запобіжного заходу.

Як відомо, детективи НАБУ на початку березня 2017 року затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

7 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

Тоді, 13 березня, Насіров із адвокатами уже оскаржували в апеляційному суді запобіжний захід, проте невдало.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

Пізніше Насіров попросив детективів НАБУ повернути йому закордонний паспорт для поїзди на лікування у США.

30 травня детективи НАБУ відмовили йому.

Українська правда

Теми: Насіров суд
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