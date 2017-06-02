Заступник Петренка очолить Центр правової допомоги

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П'ятниця, 2 червня 2017, 16:43

Заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Павло Мороз став переможцем конкурсу на посаду директора Центру надання правової допомоги.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Відповідне рішення було прийнято в.о. державного секретаря Міністерства юстиції Оленою Косолаповою за результатами конкурсу.

"Мені на розгляд було надано пропозиції щодо 2 кандидатів - Павло Мороз та Олексій Шевчук. Вчора я особисто провела співбесіди з цими кандидатами, в ході яких я заслухала бачення розвитку системи безоплатної правової допомоги. Також ми проаналізували управлінський досвід кандидатів. На підставі співбесід я прийняла рішення щодо обрання кандидатом на посаду директора Координаційного центру пана Мороза", - цитує прес-служба слова Косолапової.

В цілому документи на участь в конкурсі подало вісім кандидатів, два з них були не допущені до конкурсу через відсутність достатнього досвіду роботи, передбаченого умовами проведення конкурсу.

Мін'юст затвердив порядок проведення конкурсу на посаду директора центру 12 травня.

Як відомо, 1 червня Відкрита громадська платформа розвитку української системи безоплатної правової допомоги заявила, що Мін’юст вплинув на процедуру проведення конкурсу на посаду директора Координаційного центру з надання правової допомоги.

У квітні 19 громадських організацій закликали Мін'юст невідкладно провести конкурс на посаду директора Координаційного центру з надання правової допомоги.

Українська правда

Теми: права людини Мін'юст
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