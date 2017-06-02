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Мін'юст звинуватили в непрозорому виборі директора Центру правової допомоги

П'ятниця, 2 червня 2017, 09:12

Мін’юст вплинув на процедуру проведення конкурсу на посаду Директора Координаційного центру з надання правової допомоги.

Про це йдеться у заяві Відкритої громадської платформи розвитку української системи безоплатної правової допомоги.

Правники не визнають Конкурс таким, що відбувся, через констатацію ознак адміністративного впливу Міністерства як на процедури, відповідно до яких проводився Конкурс, так і на перебіг проведення, оцінку результатів.

"Проведення Конкурсу на посаду Директора Координаційного центру з надання правової допомоги відбулося, на наш погляд, зі значними процедурними та змістовними хибами та порушеннями, а це ставить під сумнів бажання керівництва Міністерства (юстиції – ред.) виходити з принципу забезпечення незалежності системи, прав людини, інтересів та свобод", - сказано у заяві.

Зокрема, наголошується, що:

1.В проведеній Мін’юстом співбесіді було порушено базові принципи проведення процедур відбору: не забезпечено рівні умови для кандидатів, суб’єктивізм та викривлення оцінювання через відсутність чітких критеріїв оцінювання та визначених компетенцій


2.Склад комісії створював не рівні умови для кандидатів: підлеглі (навіть непрямо) працівники Міністерства юстиції не могли об’єктивно оцінювати заступника міністра юстиції.

3.Система оцінювання – по балу від кожного члена – в таких умовах також ставила одного з кандидатів у нерівні умови. Цьому сприяв незбалансований склад комісії: 5 представників від МЮ і 3 від громадськості, а також вирішальний голос голови комісії (першого заступника Міністра юстиції).

4.Відсутність критерії (чітких компетенцій) та непідготовленість комісії дозволяла впливати суб’єктивним факторам на вибір рекомендованих кандидатів.

5.Відсутність критеріїв категорично не знімає з комісії відповідальність за вибір, оскільки вони повинні були би обґрунтувати, чому саме рекомендуються ті, чи інші кандидат.

6.Радикальні розбіжності визначення переможця з боку – працівників центрального апарату Міністерства юстиції та представниками громадськості.

Відтак правники наголошують, що всі перелічені хиби, а також надані преференції, працювали на користь кандидата, що на час проведення конкурсу займав посаду заступника Міністра України, і це не є припустимим виходячи з принципів рівності та неупередженості.

"З огляду на вищенаведене, на нашу думку, результати роботи Комісії не можна вважати об’єктивними і такими, що забезпечують відбір оптимальних кандидатів на посади, які би продовжили успішну діяльність системи", - сказно у заяві громадської організації.

Активісти вимагають анулювання результатів роботи Комісії та створення іншої Комісії за участі різних зацікавлених сторін, в тому числі громадських організацій, які мають досвід співпраці з системою, та міжнародних партнерів.

"Українська правда" в Threads

Теми: Мін'юстправо
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