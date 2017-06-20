Порошенко зустрівся з Трампом
Президент Петро Порошенко провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
Про це він розповів у Вашингтоні під час спілкування із журналістами.
"Відбулася повноцінна, детальна зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Ми отримали тверду підтримку з боку США, підтримку і щодо суверенітету, територіальної цілісності, незалежності нашої держави", - сказав він.
За словами Порошенка під час зустрічі було наголошено, що США підтримують і "залишаються відданими Мінськім домовленостями".
"Ми детально обговорили кроки, які зараз будуть зроблені, напередодні візиту президента Трампа до Європи", - сказав Порошенко.
"Окремо було наголошено на нашій співпраці у військово-технічному напрямку… Президент дав чіткі доручення для того, щоб ми розширили нашу співпрацю. Окремо було зупинено на економічній співпраці", - розповів він.
Також Порошенко заявив, що передав Трампу листа від родичів заручників, які незаконно знаходяться у в'язницях на окупованих територіях і в Російській Федерації.
"Ми отримали запевнення в тих зусиллях, які докладе адміністрація США до допомоги українцям, щоб повернути наших хлопців і дівчат додому", - сказав він.
"Порядок був досить широкий. Я повністю задоволений результатами цих переговорів", - заявив Порошенко.
Як відомо, у вівторок у зв'язку з агресією РФ в Україні, США ввели санкції ще проти 19 осіб, серед яких росіяни та чиновники анексованого Криму, та проти 39 компаній, серед яких російські банки та "дочки" "Транснефти".
Олександр Шумілін, УП
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