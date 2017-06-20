Порошенко зустрівся з Трампом

12195 переглядів
0
Вівторок, 20 червня 2017, 18:44

Президент Петро Порошенко провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Про це він розповів у Вашингтоні під час спілкування із журналістами.

"Відбулася повноцінна, детальна зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Ми отримали тверду підтримку з боку США, підтримку і щодо суверенітету, територіальної цілісності, незалежності нашої держави", - сказав він.

За словами Порошенка під час зустрічі було наголошено, що США підтримують і "залишаються відданими Мінськім домовленостями".

"Ми детально обговорили кроки, які зараз будуть зроблені, напередодні візиту президента Трампа до Європи", - сказав Порошенко.

"Окремо було наголошено на нашій співпраці у військово-технічному напрямку… Президент дав чіткі доручення для того, щоб ми розширили нашу співпрацю. Окремо було зупинено на економічній співпраці", - розповів він.

Також Порошенко заявив, що передав Трампу листа від родичів заручників, які незаконно знаходяться у в'язницях на окупованих територіях і в Російській Федерації.

"Ми отримали запевнення в тих зусиллях, які докладе адміністрація США до допомоги українцям, щоб повернути наших хлопців і дівчат додому", - сказав він.

"Порядок був досить широкий. Я повністю задоволений результатами цих переговорів", - заявив Порошенко.   

Як відомо, у вівторок у зв'язку з агресією РФ в Україні, США ввели санкції ще проти 19 осіб, серед яких росіяни та чиновники анексованого Криму, та проти 39 компаній, серед яких російські банки та "дочки" "Транснефти".

Олександр Шумілін, УП

Теми: Порошенко Трамп
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко провів в США першу зустріч: говорив про енергетику 20 червня 2017, 18:10
У Кремлі відреагували на можливу зустріч Порошенка з Трампом: Гонки недоречні 20 червня 2017, 14:38
Хитрий закон Порошенка пройшов перше читання: на кону Верховний Суд 20 червня 2017, 12:50
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Консультативна місія ЄС: не маємо претензій до СБУ, але реформа потрібна
Порошенко зустрівся з Трампом
США ввели санкції проти 19 осіб та 39 компаній через агресію РФ
У Києві на Хрещатику пожежа
Усі новини
Real life

Як це працювати у школі, де уроки проходять в музеї, ІТ-компанії чи магазині

День батька

"Турбота як робота". Глави із книги Олени Стрельник