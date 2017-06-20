В ОБСЄ розповіли подробиці нападу бойовиків "ДНР" на спостерігачів

Бойовики "ДНР" обстріляли спостерігачів СММ ОБСЄ та проявляли агресію щодо них.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії.

"20 червня патруль СММ (1), що складається з двох броньованих авто та з шести осіб, перебував на стаціонарному спостережному пості на вокзалі Ясинувата, що контролюється "ДНР". Спостерігачі помітили двох чоловіків у військовій формі та з автоматом. Чоловіки рухалися у напрямку іншого партруля СММ, що складався з двох броньованих авто та з шести осіб. О 11:06 обидва патрулі почули один постріл з вогнепальної зброї, який, за їхніми оцінками, здійснили двоє чоловіків", - сказано у повідомленні.

Згідно з інформацією, потім обидва чоловіки, обличчя яких були сховані за балаклавою та шарфом, наблизилися до СММ (2) і почали сильно кричати на спостерігачів, після чого пішли.

"О 11:10 обидва патрулі СMM намагалися залишити територію. Коли патруль СММ (2) почав виїжджати, озброєний чоловік забіг до другого транспортного засобу, намагався відкрити двері на стороні водія та зламати бокове скло водія своєю зброєю. Коли це не вдалося, він побіг за першим автомобілем патруля СMM (2). Після цього озброєний чоловік повернув і направив зброю на водія та пасажира переднього сидіння другого транспортного засобу патруля СMM (2). Обидва члени патрульня підняли руки вгору", - розповідається у звіті.

Відповідно до заяви, коли бойовик спробував відкрити двері переднього пасажира, водій прискорився.

"Коли авто СММ їхало, озброєний чоловік влучив зі зброї в заднє вікно правої сторони, завдавши незначних пошкоджень. Згодом спостерігачі помітили, що він вистрілив у повітря, а потім зробив три постріли у бік транспортного засобу спостерігачів. Авто не постраждало. О 11:21, коли всі патрульні машини СММ залишили район, спостерігачі помітили озброєного чоловіка, який цілився в бік СММ. Спостерігачі безпечно повернулися до бази в Донецьку", - сказано у звіті.