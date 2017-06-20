В ОБСЕ рассказали подробности нападения боевиков "ДНР" на наблюдателей

Боевики "ДНР" обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ и проявляли агрессию по отношению к ним.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии.

"20 июня патруль СММ (1), состоящий из двух бронированных авто и из шести человек, находился на стационарном наблюдательном посту на вокзале Ясиноватой, контролируемой "ДНР". Наблюдатели заметили двух мужчин в военной форме и с автоматом. Мужчины двигались в направлении другого патруля СММ, состоящего из двух бронированных авто и из шести человек. В 11:06 оба патруля услышали один выстрел из огнестрельного оружия, который, по их оценкам, совершили двое мужчин", - сказано в сообщении.

Согласно информации, затем оба мужчины, лица которых были скрыты балаклавой и шарфом, приблизились к СММ (2) и начали сильно кричать на наблюдателей, после чего ушли.

"В 11:10 оба патруля СMM пытались покинуть территорию. Когда патруль СММ (2) начал выезжать, вооруженный мужчина подбежал ко второму транспортному средству, пытался открыть дверь на стороне водителя и сломать боковое стекло водителя оружием. Когда это не удалось, он побежал за первым автомобилем патруля СMM (2). После этого вооруженный мужчина повернул и направил оружие на водителя и пассажира переднего сиденья второго транспортного средства патруля СMM (2). Оба члена патруля подняли руки вверх", - говорится в отчете.

Согласно заявлению, когда боевик попытался открыть дверь переднего пассажира, водитель ускорился.

"Когда авто СММ ехали, вооруженный мужчина попал из оружия в заднее окно правой стороны, нанеся незначительные повреждения. Впоследствии наблюдатели заметили, что он выстрелил в воздух, а затем сделал три выстрела в сторону транспортного средства наблюдателей. Авто не пострадало. В 11:21, когда все патрульные машины СММ покинули район, наблюдатели заметили вооруженного мужчину, который целился в сторону СММ. Наблюдатели безопасно вернулись на базу в Донецке", - говорится в отчете.

Ранее в ОБСЕ сообщали, что вооруженные боевики "ДНР" совершили жестокое нападение на безоружных наблюдателей специальной мониторинговой миссии, однако подробностей не раскрывали.

Украинская правда