Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: На Донбасі знаходяться понад 40 тисяч бойовиків РФ

Середа, 21 червня 2017, 03:01

Президент України Петро Порошенко заявив, що на території України знаходиться понад 40 тисяч російських бойовиків.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News в ході робочого візиту до Вашингтона.

"Сьогодні у нас є більше трьох тисяч регулярних російських військ на українській території, плюс російські бойовики, все разом - більше 40 тисяч", - заявив Порошенко.

Він також додав, що на сьогоднішній день збільшується кількість танків, артилерії та інших озброєнь на окупованій території.

Крім того, Порошенко висловив надію на сприяння президента США Дональда Трампа в питанні досягнення миру на Донбасі.

"Перш за все, ми обговорили два блоки питань. Перший - це досягти великої домовленості про мир", - сказав він.

За його словами, перемир'я на Донбасі не дотримується, проте керівництво України як і раніше виступає за мирне врегулювання ситуації.

"Я абсолютно впевнений, що президент Трамп є справжнім лідером, дуже харизматичною персоною, може допомогти мені принести мир на нашу землю подібно до того, як Рейган приніс перемогу в Холодній війні без єдиного пострілу. Я в це вірю", - сказав Порошенко.

Друге питання, за його словами, яке обговорили сторони, - це співпраця між Україною і США в економічній сфері.

Він зазначив, що мова йшла про співпрацю в різних сферах економіки, включаючи енергетику і інвестиційні проекти.         

Інтерфакс-Україна

Теми: ПорошенкоТрампРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: