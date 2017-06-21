У "ДНР" заявили, що затримали нападників на ОБСЄ

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Середа, 21 червня 2017, 05:32

Підозрювані в нападі на спостерігачів ОБСЄ в так званій "Донецькій народній республіці" затримані.

Про це повідомляє ресурс бойовиків ДАН.

"В результаті вжитих заходів з боку "міністерства оборони і міністерства державної безпеки ДНР" в ході проведення оперативно-пошукових заходів були затримані озброєні люди, які напали 20 червня на патруль ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

У "ДНР" заявили, що затримані дають свідчення.

Також донецькі бойовики стверджують, що затримані не є співробітниками "силових структур ДНР" чи військовими.

Як заявили донецькі сепаратисти "це була спланована провокація з метою дискредитації керівництва "республіки", а також для залякування співробітників місії ОБСЄ при виконанні ними функціональних обов'язків".

Раніше, в ОБСЄ заявили, що бойовики "ДНР" обстріляли спостерігачів СММ ОБСЄ і проявляли агресію по відношенню до них.

У СММ повідомили, що в Ясинуватій двоє чоловіків у військовій формі вистрілили з автоматів біля спостерігачів місії, а потім підійшли до них і почали кричати.

Крім того, бойовики намагалися відкрити машину спостерігачів і потрапили зі зброї в заднє скло автомобіля ОБСЄ.

Теми: "ДНР" ОБСЄ
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