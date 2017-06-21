В "ДНР" заявили, что задержали напавших на ОБСЕ

843 просмотра
0
Среда, 21 июня 2017, 05:32

Подозреваемые в нападении на наблюдателей ОБСЕ в так называемой Донецкой народной республике задержаны.

Об этом сообщает ресурс боевиков ДАН.

"В результате принятых мер со стороны "министерства обороны и министерства государственной безопасности ДНР" в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий были задержаны вооруженные люди, напавшие 20 июня на патруль ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В "ДНР" заявили, что задержанные дают показания.

Также донецкие боевики утверждают, что задержанные не являются сотрудниками "силовых структур ДНР" или военными.

Как заявили донецкие сепаратисты "это была спланированная провокация с целью дискредитации руководства "республики", а также для запугивания сотрудников миссии ОБСЕ при выполнении ими функциональных обязанностей".

Ранее, в ОБСЕ заявили, что боевики "ДНР" обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ и проявляли агрессию по отношению к ним.

В СММ сообщили, что в Ясиноватой двое мужчин в военной форме выстрелили из автоматов возле наблюдателей миссии, а затем подошли к ним и начали кричать.

Кроме того, боевики пытались открыть машину наблюдателей и попали из оружия в заднее стекло автомобиля ОБСЕ.

Темы: "ДНР" ОБСЕ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На Донбассе задержаны два боевика "ДНР" 21 июня 2017, 04:46
В МИД осудили нападение боевиков на ОБСЕ 21 июня 2017, 02:23
"Тебя ждут дома": еще один боевик освобожден от ответственности 18 июня 2017, 08:05
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Неизвестный устроил взрыв на центральном вокзале Брюсселя
В ОБСЕ рассказали подробности нападения боевиков "ДНР" на наблюдателей
ГПУ получила представления на Довгого, Полякова и Розенблата
ОБСЕ: Боевики "ДНР" совершили жестокое нападение на наблюдателей СММ
Все новости
Фото

10 предметов мебели и декора от украинских дизайнеров

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Мюнхене