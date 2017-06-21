В "ДНР" заявили, что задержали напавших на ОБСЕ

Подозреваемые в нападении на наблюдателей ОБСЕ в так называемой Донецкой народной республике задержаны.

Об этом сообщает ресурс боевиков ДАН.

"В результате принятых мер со стороны "министерства обороны и министерства государственной безопасности ДНР" в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий были задержаны вооруженные люди, напавшие 20 июня на патруль ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В "ДНР" заявили, что задержанные дают показания.

Также донецкие боевики утверждают, что задержанные не являются сотрудниками "силовых структур ДНР" или военными.

Как заявили донецкие сепаратисты "это была спланированная провокация с целью дискредитации руководства "республики", а также для запугивания сотрудников миссии ОБСЕ при выполнении ими функциональных обязанностей".

Ранее, в ОБСЕ заявили, что боевики "ДНР" обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ и проявляли агрессию по отношению к ним.

В СММ сообщили, что в Ясиноватой двое мужчин в военной форме выстрелили из автоматов возле наблюдателей миссии, а затем подошли к ним и начали кричать.

Кроме того, боевики пытались открыть машину наблюдателей и попали из оружия в заднее стекло автомобиля ОБСЕ.