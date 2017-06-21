Доба в АТО: Ввечері обстановка загострилася, 1 військовий ЗСУ поранений

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Середа, 21 червня 2017, 07:00

За минулу добу бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО на Донбасі, 5 з них вони били з важкого артилерійського озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення.

"Із настанням сутінок оперативна обстановка в районі проведення АТО ускладнилася. На окремих ділянках лінії зіткнення зросли не лише кількість та щільність ворожих обстрілів, але й суттєво збільшився калібр озброєння, з якого проросійські злочинні угруповання вели вогонь по українських захисниках", - відзначили в штабі.

На Приморському напрямку було 18 обстрілів. Вдень бойовики відкривали вогонь тільки з піхотної зброї. Однак увечері почали бити з артилерії.

Зокрема, українські опорні пункти неподалік від Талаківки терористи обстріляли зі ствольної артилерії калібру 122 мм. Також в тому районі вони били по силах АТО з протитанкових гранатометів. Там же "працював" снайпер.

З 82 мм мінометів сепаратисти відкривали вогонь поблизу Гнутового. Крім того з гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли оборонні укріплення сил АТО в районі Широкиного, Водяного, Павлопіля, Новомихайлівки та Мар'їнки.

На Донецькому напрямку бойовики 6 разів відкривали вогонь.

"Зранку та впродовж дня на цій ділянці лінії зіткнення було спокійно. Перший обстріл бойовиками наших позицій відбувся близько 18.00 години - окупанти відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях ЗС України в районі Кам'янки", - йдеться в повідомленні.

Також бойовики з мінометів калібру 120 мм і гранатометів обстріляли опорний пункт українських сил в передмісті Авдіївки.

До півночі терористи ще як мінімум тричі відкривали вогонь по українських силах поблизу Авдіївки з гранатометів, стрілецької зброї різних калібрів і 82 мм мінометів.

З піхотного озброєння і БМП бойовики ввечері відкривали вогонь по військовослужбовцях ЗСУ біля Верхньоторецького.

На Луганському напрямку ситуація загострилася в районі Бахмутської траси, де сепаратисти застосували проти сил АТО важку артилерію.

"Зокрема, по наших опорних пунктах поблизу Кримського противник декілька разів відкривав вогонь зі 152-мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм. Окрім того, з 82-мм мінометів та озброєння БМП окупанти били по укріпленнях українських захисників неподалік Новозванівки", - відзначили в штабі.

Також бойовики порушували "режим тиші" поблизу Щастя, Станиці Луганської і Новоалександрівки з гранатометів і стрілецької зброї.

Теми: АТО Донбас
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