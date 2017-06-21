Станом голодувальників на Банковій ніхто з посадовців не цікавився
Лікарі спостерігають за учасниками акції від парламентської фракції "Самопоміч", які оголосили голодування під Адміністрацією президента.
Про це "Укрінформу" розповіла учасник акції, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд.
"Вчора були і сьогодні мають під'їхати (лікарі - ред.)", – сказала вона.
За її словами, голодувальники вживають воду – теплу, холодну і лужну.
"Тут прекрасно, (вночі) в ніші гарно полежали. Пташки так гарно співають. Дощ і тут був, трохи змокла", – розповіла Сироїд.
Вона також зазначила, що учасникам акції не телефонував ніхто з посадовців і не цікавився їхнім станом.
"Така дивна ситуація: не було жодного дзвінка, фактично, ні з цього приміщення, не зателефонував ніхто з уряду і не телефонував Голова Верховної Ради, ніхто не підходив. Я не знаю, чи то розгублені, чи то страшно, може, сердиті - я не знаю, яка причина", - зауважила вона.
Відповідаючи на запитання, як голодуючі вирішують побутові проблеми, Сироїд сказала, що "є сприяння з боку комендатури, запускають в приміщення Адміністрації, там можна помитися, в туалет сходити".
За словами віце-спікера, рідні її підтримують. Крім того, учасників акції підтримують партійці, яких також можна побачити на сходах АП.
Сироїд також підкреслила, що не братиме участь у пленарному засіданні. На місці депутатів "Самопомочі" у Раді розміщено банер з вимогою припинити "сміттєву блокаду" Львова.
Як повідомляє кореспондент "Укрінформу", вже троє учасників акції - лідер фракції Олег Березюк, член фракції Тарас Пастух і, власне, Оксана Сироїд - розмістилися біля центрального входу в АП, на асфальті лежить один каремат (туристичний килимок).
Як повідомлялося, представники "Самопомочі" оголосили голодування через невирішення сміттєвої проблеми Львова.
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