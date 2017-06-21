Станом голодувальників на Банковій ніхто з посадовців не цікавився

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Середа, 21 червня 2017, 10:44

Лікарі спостерігають за учасниками акції від парламентської фракції "Самопоміч", які оголосили голодування під Адміністрацією президента.

Про це "Укрінформу" розповіла учасник акції, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд.

"Вчора були і сьогодні мають під'їхати (лікарі - ред.)", – сказала вона.

За її словами, голодувальники вживають воду – теплу, холодну і лужну.

"Тут прекрасно, (вночі) в ніші гарно полежали. Пташки так гарно співають. Дощ і тут був, трохи змокла", – розповіла Сироїд.

Вона також зазначила, що учасникам акції не телефонував ніхто з посадовців і не цікавився їхнім станом.

"Така дивна ситуація: не було жодного дзвінка, фактично, ні з цього приміщення, не зателефонував ніхто з уряду і не телефонував Голова Верховної Ради, ніхто не підходив. Я не знаю, чи то розгублені, чи то страшно, може, сердиті - я не знаю, яка причина", - зауважила вона.

Відповідаючи на запитання, як голодуючі вирішують побутові проблеми, Сироїд сказала, що "є сприяння з боку комендатури, запускають в приміщення Адміністрації, там можна помитися, в туалет сходити".

За словами віце-спікера, рідні її підтримують. Крім того, учасників акції підтримують партійці, яких також можна побачити на сходах АП.

Сироїд також підкреслила, що не братиме участь у пленарному засіданні. На місці депутатів "Самопомочі" у Раді розміщено банер з вимогою припинити "сміттєву блокаду" Львова.

Як повідомляє кореспондент "Укрінформу", вже троє учасників акції - лідер фракції Олег Березюк, член фракції Тарас Пастух і, власне, Оксана Сироїд - розмістилися біля центрального входу в АП, на асфальті лежить один каремат (туристичний килимок).

Як повідомлялося, представники "Самопомочі" оголосили голодування через невирішення сміттєвої проблеми Львова.

Теми: Самопоміч Львів
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