Состоянием голодающих на Банковой никто из чиновников не интересовался
Врачи наблюдают за участниками акции от парламентской фракции "Самопомич", которые объявили голодовку под Администрацией президента.
Об этом "Укринформу" рассказала участник акции, заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.
"Вчера были и сегодня должны подъехать (врачи - ред.)", – сказала она.
По ее словам, голодающие пьют воду – теплую, холодную и щелочную.
"Здесь прекрасно, (ночью) в нише хорошо полежали. Птички так хорошо поют. Дождь и здесь был, немного промокла", – рассказала сыроедов.
Она также отметила, что участникам акции не звонил никто из должностных лиц и не интересовался их состоянием.
"Такая странная ситуация: не было ни одного звонка, фактически, ни из сего помещения, не позвонил никто из правительства и не звонил председатель Верховной Рады, никто не подходил. Я не знаю, может, растерянные, или страшно, может, сердитые – я не знаю, какая причина", – отметила она.
Отвечая на вопрос, как голодающие решают бытовые проблемы, Сыроид сказала, что "есть содействие со стороны комендатуры, запускают в помещение Администрации, там можно помыться, в туалет сходить".
По словам вице-спикера, родные ее поддерживают. Кроме того, участников акции поддерживают партийцы, которых можно увидеть на лестнице АП.
Сыроид также подчеркнула, что не будет участвовать в пленарном заседании. На месте депутатов "Самопомочи" в Раде размещен баннер с требованием прекратить "мусорную блокаду" Львова.
Как сообщает корреспондент "Укринформа", уже трое участников акции - лидер фракции Олег Березюк, член фракции Тарас Пастух и, собственно, Оксана Сыроид - разместились у центрального входа в АП, на асфальте лежит один каремат (туристический коврик).
Как сообщалось, представители "Самопопомочи" объявили голодовку из-за нерешения мусорной проблемы Львова.