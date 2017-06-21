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Состоянием голодающих на Банковой никто из чиновников не интересовался

Среда, 21 июня 2017, 10:44

Врачи наблюдают за участниками акции от парламентской фракции "Самопомич", которые объявили голодовку под Администрацией президента.

Об этом "Укринформу" рассказала участник акции, заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.

"Вчера были и сегодня должны подъехать (врачи - ред.)", – сказала она.

По ее словам, голодающие пьют воду – теплую, холодную и щелочную.

"Здесь прекрасно, (ночью) в нише хорошо полежали. Птички так хорошо поют. Дождь и здесь был, немного промокла", – рассказала сыроедов.

Она также отметила, что участникам акции не звонил никто из должностных лиц и не интересовался их состоянием.

"Такая странная ситуация: не было ни одного звонка, фактически, ни из сего помещения, не позвонил никто из правительства и не звонил председатель Верховной Рады, никто не подходил. Я не знаю, может, растерянные, или страшно, может, сердитые – я не знаю, какая причина", – отметила она.

Отвечая на вопрос, как голодающие решают бытовые проблемы, Сыроид сказала, что "есть содействие со стороны комендатуры, запускают в помещение Администрации, там можно помыться, в туалет сходить".

По словам вице-спикера, родные ее поддерживают. Кроме того, участников акции поддерживают партийцы, которых можно увидеть на лестнице АП.

Сыроид также подчеркнула, что не будет участвовать в пленарном заседании. На месте депутатов "Самопомочи" в Раде размещен баннер с требованием прекратить "мусорную блокаду" Львова.

Как сообщает корреспондент "Укринформа", уже трое участников акции - лидер фракции Олег Березюк, член фракции Тарас Пастух и, собственно, Оксана Сыроид - разместились у центрального входа в АП, на асфальте лежит один каремат (туристический коврик).

Как сообщалось, представители "Самопопомочи" объявили голодовку из-за нерешения мусорной проблемы Львова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СамопомичЛьвов
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