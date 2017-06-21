Призов офіцерів запасу завершено – Міноборони

2090 переглядів
0
Середа, 21 червня 2017, 11:33
прес-служба президента

Міністерство оборони завершило призов офіцерів запасу.

Про це журналістам повідомив 21 червня міністр оборони Степан Полторак, передають "Українські новини".

"Немає ніяких проблем (із призовом), відбір майже 1 тисячі осіб практично завершено", – сказав він.

За словами Полторака, призвані офіцери пройдуть навчання в навчальних центрах, а потім у разі підписання контракту будуть спрямовані на службу в зону антитерористичної операції.

Також міністр уточнив, що в Україні близько 96 тисяч офіцерів запасу.

Як відомо, 30 травня Міноборони оприлюднило наказ про призов на військову службу офіцерів запасу, які отримали військову підготовку у військових навчальних закладах, але не служили.

"Строкова служба" триватиме 18 місяців.

Призиватися мали громадяни віком до 43 років, які мають відповідну військову підготовку у військових навчальних закладах (ступінь не нижче бакалавра), але не проходили військової служби.

У Міноборони вказали, що до призову можуть не потрапити офіцери за результатами професійно-психологічного відбору, військово-лікарської комісії.

Також є низка умов для відстрочки – сімейні обставини, завершення навчання, або за станом здоров'я.

На офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook було опубліковано роз'яснення щодо призову.

У Міністерстві оборони зазначали, що не планують примусово відправляти на службу в район проведення антитерористичної операції призваних на військову службу офіцерів запасу.

Теми: армія Міноборони
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Міноборони готове ввести нові "натовські" військові звання 9 червня 2017, 14:22
Трамп запропонував інвестбанкіру посаду командувача ВМС США 3 червня 2017, 16:44
У Криму збройні сили РФ налічують близько 60 тисяч осіб - ЗМІ 3 червня 2017, 11:57
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Рада просить Європарламент про преференції для товарів з України
Порошенко обговорив з Трампом поставки вугілля із США
Після пожежі на Хрещатику будівлі загрожує руйнація
У Києві вночі горіла ще одна будівля і стався вибух
Усі новини
Фото

10 предметів меблів і декору від українських дизайнерів

5 причин

Чому в вас погані стосунки з грошима