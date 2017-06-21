Призов офіцерів запасу завершено – Міноборони

Міністерство оборони завершило призов офіцерів запасу.

Про це журналістам повідомив 21 червня міністр оборони Степан Полторак, передають "Українські новини".

"Немає ніяких проблем (із призовом), відбір майже 1 тисячі осіб практично завершено", – сказав він.

За словами Полторака, призвані офіцери пройдуть навчання в навчальних центрах, а потім у разі підписання контракту будуть спрямовані на службу в зону антитерористичної операції.

Також міністр уточнив, що в Україні близько 96 тисяч офіцерів запасу.

Як відомо, 30 травня Міноборони оприлюднило наказ про призов на військову службу офіцерів запасу, які отримали військову підготовку у військових навчальних закладах, але не служили.

"Строкова служба" триватиме 18 місяців.

Призиватися мали громадяни віком до 43 років, які мають відповідну військову підготовку у військових навчальних закладах (ступінь не нижче бакалавра), але не проходили військової служби.

У Міноборони вказали, що до призову можуть не потрапити офіцери за результатами професійно-психологічного відбору, військово-лікарської комісії.

Також є низка умов для відстрочки – сімейні обставини, завершення навчання, або за станом здоров'я.

На офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook було опубліковано роз'яснення щодо призову.

У Міністерстві оборони зазначали, що не планують примусово відправляти на службу в район проведення антитерористичної операції призваних на військову службу офіцерів запасу.