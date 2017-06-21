В "Укрзалізниці" пояснюють, що контракт з Балчуном продовжено автоматом

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Середа, 21 червня 2017, 15:00

Контракт з головою правління "Укрзалізниці" Войцехом Балчун формально продовжено до 9 червня 2019 року.

Про це повідомляє у середу прес-служба ПАТ, посилаючись на коментар директора з правових питань Андрія Омельченка.

За його словами, відповідно до чинного законодавства голова правління ПАТ "Укрзалізниця" призначається на посаду терміном на 3 роки та звільняється виключно Кабінетом міністрів.

У ПАТ пояснюють, що, відповідно до частини 1 ст. 39-1 КЗпП України, якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.

Зазначене положення також підтверджується судовою практикою, зауважив також Омельченко.

"Тому, оскільки після закінчення 5 червня 2017 року строку контракту з головою правління ПАТ "Укрзалізниця" від 06.06.2016 трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагала їх припинення (Кабінет міністрів не приймав жодних рішень із цього приводу), дія контракту з головою правління ПАТ "Укрзалізниця" Балчуном, з урахуванням положень частини 1 ст. 39-1 та частини 2 ст. 23 КЗпП, формально вважається продовженою до 5 червня 2019 року", – йдеться в коментарі.

Теми: Укрзалізниця
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