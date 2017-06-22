ГПУ звинувачує Лозового у збитках на 1,8 мільйона несплатою податків

Генеральна прокуратура просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Андрія Лозового за підозрою в ухилянні від сплати податків.

Згідно з поданням, кримінальну справу за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу (умисне ухилення службовою особою від сплати податків і зборів, вчинене за змовою групою осіб, або якщо вони призвели до великої шкоди), відкрили 20 червня 2017 року.

Досудове розслідування встановило, що Лозовой з 1 січня 2007 року до 31 грудня 2015 року "умисно ухилився від сплати податків та зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах".

У декларації про доходи за 2015 рік він вказав готівкові кошти у сумі 800 000 грн, 50 000 доларів США, 150 000 євро, а також право власності на 24 позиції цінного рухомого майна, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року. При цьому вартість такого майна на дату набуття його у власність невідома.

Водночас, згідно з відомостями контролюючих органів, Лозовой з початку 2007-го до кінця 2015 року отримав 234 054,6 грн, із яких 158 400,9 – доходи у вигляді зарплати, 71 451,2 грн – стипендія, 4 202,5 грн – дохід від операцій з продажу нерухомого майна у 2007 році.

Позаплановою перевіркою встановлено, що, відповідно до податкової інформації, з урахуванням даних доступних реєстрів, загальна вартість статків, задекларованих Лозовим, становить 8 856 702 грн (цінне майно – 2 923 200 грн 5 933 502 грн – коштами).

За підрахунками слідства, "невідповідність вартості задекларованого майна Лозового його готівковим активам та доходам, одержаним з офіційних джерел, становить 8 622 647 гривень" – тобто нардеп умисно не декларував доходи, що підлягають оподаткуванню.

"Лозовой занизив суму оподаткованого доходу на 8 622 647,4 грн., що призвело до несплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб за визначений період у розмірі 1 717 221,4 грн та військового збору в розмірі 129 339,71 грн", – заявляє ГПУ в поданні

За даними слідчих, Лозовой завдав державі збитків на суму 1 846 561,1 грн що "більш ніж у 3 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".

За даними ГПУ, вина Лозового в ухиленні від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів "об’єктивно й переконливо підтверджується доказами" – зокрема, документами Державної фіскальної служби й висновком експертів за результатами "судово-економічної експертизи" від 31 травня 2017 року.

Олена Рощенко, УП